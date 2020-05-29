МОЗ за тиждень зареєструвало 30 лікарських засобів

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Упродовж цього тижня з метою полегшення доступу громадян України до лікарських засобів МОЗ зареєстровано 30 лікарських засобів, перереєстровано 41 лікарський засіб, внесено зміни до реєстраційних матеріалів на 171 лікарський засіб. До протоколів клінічних випробувань внесені суттєві зміни для 43 препаратів", - зазначила вона.

Микичак підкреслила, що все це дає можливість розширити асортимент лікування пацієнтів, у тому числі й пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Як повідомлялося, станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.