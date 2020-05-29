Мін’юст розробляє “Електронний архів БТІ” для створення єдиної бази даних

Мін’юст розробляє “Електронний архів БТІ” для створення єдиної бази даних

Укрінформ
Міністерство юстиції України розробляє проєкт “Електронний архів БТІ” ("Електронний архів Бюро технічної інвентаризації - ред.), який передбачає створення єдиної бази даних, де буде розміщено всю інформацію про майнові права в електронному вигляді.

Як інформує Міністерство юстиції України у Facebook, він також міститиме сканкопії документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація прав власності до 2013 року.

“Наразі Міністерство юстиції розробляє проєкт Електронний архів БТІ та веде перемовини з громадами та місцевою владою для його втілення”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, проєкт передбачає створення єдиної бази даних, у якій буде розміщено всю інформацію про майнові права в електронному вигляді з обов’язковим долученням сканкопій документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація прав власності до 2013 року.

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У Мін’юсті стверджують, що реалізація цього концепту сприятиме забезпеченню ефективного захисту громадян та бізнес-спільноти від шахрайських дій і підроблення документів; внесенню повних даних про об’єкти нерухомості, розміщені на території України; прозорості дій з об’єктами нерухомого майна; зменшенню грошових та часових затрат для громадян та відкритості й доступності інформації про актуальні права осіб на об’єкти нерухомого майна для державних реєстраторів та нотаріусів.

У відомстві наголошують, що оцифрування 100% відомостей про зареєстроване нерухоме майно — запорука ефективного захисту громадян і бізнесу від шахрайських дій.

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