Мін’юст розробляє “Електронний архів БТІ” для створення єдиної бази даних

Міністерство юстиції України розробляє проєкт “Електронний архів БТІ” ("Електронний архів Бюро технічної інвентаризації - ред.), який передбачає створення єдиної бази даних, де буде розміщено всю інформацію про майнові права в електронному вигляді.

Як інформує Міністерство юстиції України у Facebook, він також міститиме сканкопії документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація прав власності до 2013 року.

“Наразі Міністерство юстиції розробляє проєкт Електронний архів БТІ та веде перемовини з громадами та місцевою владою для його втілення”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, проєкт передбачає створення єдиної бази даних, у якій буде розміщено всю інформацію про майнові права в електронному вигляді з обов’язковим долученням сканкопій документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація прав власності до 2013 року.

У Мін’юсті стверджують, що реалізація цього концепту сприятиме забезпеченню ефективного захисту громадян та бізнес-спільноти від шахрайських дій і підроблення документів; внесенню повних даних про об’єкти нерухомості, розміщені на території України; прозорості дій з об’єктами нерухомого майна; зменшенню грошових та часових затрат для громадян та відкритості й доступності інформації про актуальні права осіб на об’єкти нерухомого майна для державних реєстраторів та нотаріусів.

У відомстві наголошують, що оцифрування 100% відомостей про зареєстроване нерухоме майно — запорука ефективного захисту громадян і бізнесу від шахрайських дій.