Вища рада правосуддя торік звільнила 247 суддів

Вища рада правосуддя минулого року звільнила 247 суддів із різних підстав.

Такі дані містяться в інформаційно-аналітичному звіті про діяльність Вищої ради правосуддя у 2019 році, оприлюдненому на сайті ВРП.

“У 2019 році ВРП звільнила з посад із різних підстав 247 суддів”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що торік ВРП ухвалила рішення щодо звільнення 148 суддів за загальними обставинами, що майже вдвічі менше, ніж у 2018 році (293 судді).

У відставку у 2019 році було звільнено 132 судді (у 2018 році – 211), у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я – 1 (у 2018 році – 6), у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням – 15 (у 2018 році – 76).

Крім того, протягом минулого року ВРП ухвалила рішення про звільнення з посад 99 суддів за особливими обставинами. Із них 66 суддів були звільнені за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді. Крім того, рішення про звільнення 53 суддів ухвалено за поданнями Дисциплінарних палат ВРП, 2 – за рекомендацією ВККСУ, 11 – за результатами перегляду рішення Вищої радою юстиції після скасування Верховним судом постанови Верховної Ради про звільнення судді за порушення присяги, а також після перегляду рішення Європейським судом з прав людини.

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Ще одне рішення про звільнення судді з посади ВРП ухвалила у зв’язку з порушенням ним вимог щодо несумісності.

Водночас, 32 з вказаних 99 суддів звільнені через невідповідність займаній посаді за результатами кваліфікаційного оцінювання відповідно до подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Повідомляється, що з початку 2020 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення з посад 78 суддів.