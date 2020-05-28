Антикорупційний суд заочно заарештував ексвласника VAB Банку
Про це повідомляє Апеляційна палата ВАКС.
Була розглянута апеляція прокурора у справі проти Бахматюка. У квітні слідчий суддя ВАКС відмовив обвинуваченню в арешті.
"За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, ексвласника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.
За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.
7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі знаходиться за межами України.