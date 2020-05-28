Антикорупційний суд заочно заарештував ексвласника VAB Банку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка.

Про це повідомляє Апеляційна палата ВАКС.

Була розглянута апеляція прокурора у справі проти Бахматюка. У квітні слідчий суддя ВАКС відмовив обвинуваченню в арешті.

"За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ексвласника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

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7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі знаходиться за межами України.