Суд арештував Микитася, застава - 100 мільйонів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому президенту УДБК "Укрбуд" на тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

"Сьогодні, 28 травня, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисника та прокурора у справі колишнього президента УДБК "Укрбуд" на ухвалу слідчого судді від 14.05.2020 про зміну підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

Так, за результатами судового розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою до 14.07.2020 з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Як повідомлялось, 14 травня ВАКС обрав колишньому народному депутату й експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.