НАЗК перевірить заяву Лероса щодо корупції в Міненерго

НАЗК сьогодні прийняло заяву від народного депутата України Гео Лероса щодо потенційного конфлікту інтересів у в. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольги Буславець.

Про це повідомляє НАЗК.

"Працівники НАЗК прийняли в депутата заяву та відповідні матеріали. На підставі заяви розпочато моніторинг за дотриманням Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос сьогодні прибув до НАЗК, щоб подати заяву про корупційні правопорушення в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.

Лерос стверджує, що у Богуславець виник конфлікт інтересу під час надання окремого доручення Директорату розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства та ДП «НАЕК «Енергоатом».

За словами Лероса, у нього виникло питання, чому в.о. міністра дає доручення президенту Енергоатому і конкретно вказує, з яким з підрозділів йому працювати.

Депутат надав відповідь Енергоатому на своє звернення, яке свідчить про те, що син в.о. міністра Станіслав Буславець працює в відокремленому підрозділі Енергоатому.