“Пікантність переговорів”: Мокан закликає ЗМІ не вимагати деталей обміну полоненими

У Мінських домовленостях чітко прописаний принцип "всіх на всіх" щодо обміну громадян, і саме цих домовленостей українська сторона намагається дотримуватися і про це домовлятися.

Про це під час презентації звітів "Східної правозахисної групи" про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей заявив народний депутат України, постійний представник КМУ у ВРУ Василь Мокан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У Мінську чітко прописаний принцип «всіх на всіх», і саме цих домовленостей українська сторона намагається дотримуватися і про це домовлятися”, - сказав Мокан.

Але в цьому питанні є кілька проблем, за його словами, і одна з них – це те, що РФ і підконтрольні їй окупаційні адміністрації бойовиків не завжди виконують те, про що домовляються, що стосується і питання забезпечення режиму тиші.

"Те саме стосується обмінних фондів. Насправді верифікаційний процес, він дуже складний, непублічний, і я закликаю журналістів не вимагати деталей до того (до обміну – ред.), маю на увазі, щоб не нашкодити самому цьому процесу. Ви самі розумієте пікантність цих переговорів. Єдине, що можна говорити, - що максимально з боку української сторони робляться зусилля, щоб списки були верифіковані і туди потрапляли всі громадяни України, про яких нашій стороні відомо... і щоб дотримуватися принципу домовленостей "всіх на всіх", - сказав він.

Фото: pershyj.com