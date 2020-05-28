“Пікантність переговорів”: Мокан закликає ЗМІ не вимагати деталей обміну полоненими
Про це під час презентації звітів "Східної правозахисної групи" про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей заявив народний депутат України, постійний представник КМУ у ВРУ Василь Мокан, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У Мінську чітко прописаний принцип «всіх на всіх», і саме цих домовленостей українська сторона намагається дотримуватися і про це домовлятися”, - сказав Мокан.
Але в цьому питанні є кілька проблем, за його словами, і одна з них – це те, що РФ і підконтрольні їй окупаційні адміністрації бойовиків не завжди виконують те, про що домовляються, що стосується і питання забезпечення режиму тиші.
"Те саме стосується обмінних фондів. Насправді верифікаційний процес, він дуже складний, непублічний, і я закликаю журналістів не вимагати деталей до того (до обміну – ред.), маю на увазі, щоб не нашкодити самому цьому процесу. Ви самі розумієте пікантність цих переговорів. Єдине, що можна говорити, - що максимально з боку української сторони робляться зусилля, щоб списки були верифіковані і туди потрапляли всі громадяни України, про яких нашій стороні відомо... і щоб дотримуватися принципу домовленостей "всіх на всіх", - сказав він.
Фото: pershyj.com