У Генштабі роз'яснили деталі призову в армію

Генеральний штаб Збройних сил України нагадує, що призов громадян на строкову військову службу може відбуватися лише за їх власним бажанням.

Відповідне роз'яснення оприлюднене на сайті Міноборони.

“Пунктом 5 розпорядження Кабінету міністрів України від 26.02.2020 визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, згідно з законодавством, на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, йдеться у повідомленні.

“Міністром оборони України направлено листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на виконання Указу Президента від 23 березня 2020 року переніс заходи з призову громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.

Водночас чисельність громадян України, що підлягають призову, а також обсяг видатків для проведення призову залишаються незмінними.

У травні-липні 2020 року до ЗСУ та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави Збройних сил поповнять 9 тисяч, Нацгвардії – 5460, Держприкордонслужби – 1300 і Держспецтрансслужби – 700 громадян України.