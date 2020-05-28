МОЗ розробляє стратегію лікування рідкісних захворювань

Міністерство охорони здоров'я почало розробляти національну стратегію щодо надання медичної допомоги людям з орфанними захворюваннями.

Про це на брифінгу у четвер сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще в 2014 році мала бути прийнята національна стратегія щодо надання медичної допомоги людям з орфанними заворюваннями. Ця стратегія не була ані підготовлена, ані прийнята. Ми почали розробку цієї стратегії. Ми визначили основні критерії, які мають бути в ній", - розповів Степанов.

Зокрема, за його словами, МОЗ пропонує створити реєстр громадян із рідкісними захворюваннями, забезпечити доступ до профілактики та діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з орфанними захворюваннями, а також розробити нормативно-правові акти з метою адаптації законодавства до потреб надання допомоги хворим.

Читайте также: МОЗ планує зробити санепідемслужбу окремим органом і створити власний

"Це клінічні протоколи лікування, це клінічні настанови. Це все те, що має бути в обов'язковому порядку у будь-якій цивілізованій державі", - наголосив Степанов.

Він зазначив. що до кінця червня ця стратегія буде представлена на засіданні уряду.