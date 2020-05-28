ВАКС розглядатиме справу Суса 15 червня - САП

ВАКС переніс розгляд справи стосовно ексзаступника начальника департаменту – начальника управління ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитра Суса на 15 червня.

Про це у Facebook інформує САП.

«На наступному судовому розгляді, що призначений на 9:00 15 червня 2020 року, заплановано дослідження письмових доказів сторони захисту, а також дослідження речових доказів та допит свідків зі сторони обвинувачення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у справі про обвинувачення ексзаступника начальника департаменту – начальника управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки триває дослідження доказів.

При цьому уточнюється, що на засіданні колегія суддів ВАКС дослідила письмові докази з 8 томів матеріалів справи, тим самим завершивши дослідження усіх 15 томів, наданих прокурором САП.

Як повідомлялося, колишній керівник підрозділу Генпрокуратури Дмитро Сус обвинувачується у декількох епізодах привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3,4,5 ст.191 та ст.366-1 КК).