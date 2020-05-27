ВАКС призначив розгляд справи Гримчака по суті на 1 червня – САП

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на 1 червня.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«На засіданні суд розглянув та відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту прокурорам... Колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання – 9:00 год. 1 червня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Також суд за клопотанням прокурора САП продовжив строк дії запобіжного заходу обвинуваченим у справі - колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та «помічнику» - нічний домашній арешт - до 25 липня 2020 року.

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Як повідомлялося, 22 травня САП направила до ВАКС справу стосовно ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його так званого «помічника», яких звинувачують у шахрайстві та підбурюванні до давання хабаря.