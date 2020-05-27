СБУ вилучила 60 тонн алкоголю в трьох областях з підробленим акцизом

Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топменеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції”, - йдеться у повідомленні.

СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору / Фото: СБУ

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Наразі встановлюється масштаб збитків, завданих державному бюджету.

Триває досудове слідство.