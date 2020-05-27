Глава Укравтодору написав заяву у СБУ про спланований тиск на відомство

Голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) Олександр Кубраков заявив у Службу безпеки України про системний характер розміщення негативу щодо Агентства в засобах масової інформації.

В Укравтодорі вбачають ознаки спланованої медійної кампанії, повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"Олександр Кубраков передав до СБУ записи щодо тиску на діяльність Укравтодору", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку у відомстві наголосили, що не відповідатимуть на зовнішній тиск і не будуть грати на інтереси окремих бізнес-угруповань.

Також Укравтодор оприлюднив розгорнуту відповідь на звинувачення у завищенні цін на асфальтобетонну суміш і продемонстрував, яким чином відбувається маніпуляція на цьому ґрунті.

Найближчим часом в Укравтодорі обіцяють опублікувати відповіді й на інші звинувачення, що закидаються підприємству в рамках медійної кампанії.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua