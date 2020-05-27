Глава Укравтодору написав заяву у СБУ про спланований тиск на відомство
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Укрінформ
Голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) Олександр Кубраков заявив у Службу безпеки України про системний характер розміщення негативу щодо Агентства в засобах масової інформації.
В Укравтодорі вбачають ознаки спланованої медійної кампанії, повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
"Олександр Кубраков передав до СБУ записи щодо тиску на діяльність Укравтодору", - йдеться у повідомленні.
У цьому зв'язку у відомстві наголосили, що не відповідатимуть на зовнішній тиск і не будуть грати на інтереси окремих бізнес-угруповань.
Також Укравтодор оприлюднив розгорнуту відповідь на звинувачення у завищенні цін на асфальтобетонну суміш і продемонстрував, яким чином відбувається маніпуляція на цьому ґрунті.
Найближчим часом в Укравтодорі обіцяють опублікувати відповіді й на інші звинувачення, що закидаються підприємству в рамках медійної кампанії.
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua