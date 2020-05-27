Болгарія передала Україні засоби захисту для медиків

Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів захисту для українських медиків.

Участь у церемонії зустрічі вантажу взяли участь заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев та інші представники української та болгарської сторін, повідомляє пресслужба МЗС.

"27 травня 2020 року в МЗС України відбулася церемонія отримання Україною гуманітарної допомоги від Болгарії у вигляді медичних засобів захисту для українських медиків", - ідеться в повідомленні.

Під час церемонії Боднар подякував болгарській стороні за надану допомогу, наголосивши, що Болгарія була та залишається надійним партнером України, відносини з яким базуються на вікових традиціях дружби та взаємної допомоги.

За його словами, рішення уряду Болгарії щодо надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з поширенням коронавірусу стало ще одним проявом таких взаємин.

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Заступник глави МЗС підкреслив, що в цей непростий час Україна вдячна керівництву та народу Болгарії за надану нею дружню допомогу.

Як повідомлялося, станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок.