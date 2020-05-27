Кабмін об'єднав Держагентства з питань мистецтв та з питань мистецької освіти

Кабінет міністрів на засіданні у середу перейменував Державне агентство з питань мистецтв на Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook.

"Кабінет міністрів перейменував Держагентство з питань мистецтв на Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти. Відповідно до рішення уряду Агентство реалізовуватиме державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти”, - йдеться у повідомленні.

Постанова також передбачає ліквідацію Державного агентства з питань мистецької освіти.

Як повідомляв Укрінформ, чинний склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем було сформовано 4 березня 2020 року після відставки уряду Олексія Гончарука.

Нинішнє Міністерство культури та інформаційної політики реорганізовано 23 березня 2020 року на базі Міністерства культури, молоді та спорту України (МКМС).

Водночас МКМС створило низку держагентств: Державне агентство розвитку туризму; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство з питань мистецтв України; Державне агентство з питань мистецької освіти України; Державна служба охорони культурної спадщини України; Державна інспекція культурної спадщини України.