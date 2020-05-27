Ліки, закуплені цьогоріч, стануть забезпеченням на наступний – Степанов

Ті лікарські засоби, які будуть закуповуватися за кошти 2020 року, стануть забезпеченням на наступний рік.

Про це на брифінгу 27 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що ми зараз будемо закуповувати за кошти 2020 року, це все лікарські засоби, там великі терміни закупівлі, від 4 до 6 місяців. І вони почнуть поставлятися наприкінці 2020 року - на початку 2021 року. І це буде забезпечення 2021 року", - сказав він.

Степанов зазначив, що на сьогоднішній день в Україні залишилося лікарських засобів на 3,9 млрд грн. За його словами, ще очікується від міжнародних партнерів лікарські засоби на суму 4,6 млрд грн.

"Загалом це 8,5 млрд грн. На таку суму отримуємо лікарські засоби по абсолютно всіх програмах. Це і дитяча онкологія, і доросла онкологія, і серцево-судинні захворювання. Ми суттєво пришвидчили постачання від наших міжнаодних організацій", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, раніше очільник МОЗ повідомив, що на цьому тижні будуть завершені всі необхідні процедури щодо закупівлі ліків, і Державне підприємство "Медичні закупівлі України" розпочне проводити тендери.