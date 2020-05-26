Справи Майдану: завершили слідство щодо двох колишніх суддів

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно двох колишніх суддів щодо обмеження волі 17 осіб під час Революції гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР, спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу генерального прокурора, завершили досудове розслідування відносно двох колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, які нині є діючими адвокатами”, - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що 25-26 січня 2014 року вони вчинили протиправні дії щодо 17 осіб. За даними ДБР, громадянам незаконно обмежили особисту свободу, здебільшого шляхом поміщення під варту.

“Рішення приймались без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень задля перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в місті Черкасах та інших регіонах”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двох екссуддів підозрюють у постановленні завідомо неправосудних ухвал, вчиненому в особистих інтересах (ч. 2 ст. 375 ККУ); завідомо незаконних арештах, які спричинили тяжкі наслідки, вчинених в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ); незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.