Рязанцева звільнили з посади директора з розвитку бізнесу Укрзалізниці
Укрінформ
Керівництво Укрзалізниці звільнило Андрія Рязанцева з посади директора з розвитку бізнесу компанії.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Повідомляємо, що на даний момент Андрій Рязанцев не є працівником АТ "Укрзалізниця", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правління АТ «Укрзалізниця» вважає, що всі співробітники компанії мають дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей.
При цьому деталей щодо звільнення не наведено.
Тим часом у ЗМІ з'явилась інформація, що це сталося після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому людина, схожа на Рязанцева, б'є жінку.
Як повідомлялось, Рязанцев обіймав посаду директора з розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" з червня 2019 року. До цього він працював директором з економіки та фінансів товариства.