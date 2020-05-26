Рязанцева звільнили з посади директора з розвитку бізнесу Укрзалізниці

Керівництво Укрзалізниці звільнило Андрія Рязанцева з посади директора з розвитку бізнесу компанії.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Повідомляємо, що на даний момент Андрій Рязанцев не є працівником АТ "Укрзалізниця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правління АТ «Укрзалізниця» вважає, що всі співробітники компанії мають дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей.

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При цьому деталей щодо звільнення не наведено.

Тим часом у ЗМІ з'явилась інформація, що це сталося після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому людина, схожа на Рязанцева, б'є жінку.

Як повідомлялось, Рязанцев обіймав посаду директора з розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" з червня 2019 року. До цього він працював директором з економіки та фінансів товариства.