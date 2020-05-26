Сервісні центри МВС тимчасово не видаватимуть паперові довідки про несудимість
Укрінформ
З технічних причин сервісні центри МВС деякий час не будуть приймати запити на отримання довідки про несудимість, а також видавати їх у паперовому вигляді.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.
“У зв’язку із технічними причинами сервісні центри МВС деякий час не здійснюватимуть прийняття запитів на отримання довідки про несудимість, а також їх видачу в паперовому вигляді”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі отримання довідки доступно тільки в електронному вигляді. Замовлення такої довідки здійснюється лише онлайн за допомогою КЕП.
Перевірки та формування довідок про відсутність судимостей здійснюють працівники Департаменту інформатизації МВС.