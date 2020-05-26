Сервісні центри МВС тимчасово не видаватимуть паперові довідки про несудимість

З технічних причин сервісні центри МВС деякий час не будуть приймати запити на отримання довідки про несудимість, а також видавати їх у паперовому вигляді.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

“У зв’язку із технічними причинами сервісні центри МВС деякий час не здійснюватимуть прийняття запитів на отримання довідки про несудимість, а також їх видачу в паперовому вигляді”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі отримання довідки доступно тільки в електронному вигляді. Замовлення такої довідки здійснюється лише онлайн за допомогою КЕП.

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Перевірки та формування довідок про відсутність судимостей здійснюють працівники Департаменту інформатизації МВС.