Президент Володимир Зеленський призначив шістьох суддів у різних регіонах.

Відповідні укази від 26 травня опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, Зеленський призначив Сергія Єдаменка на посаду судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (указ №197/2020); Альбіну Ковальчук - суддею Хмельницького окружного адміністративною суду (указ №198/2020); Романа Шимоновича - суддею Житомирського окружного адміністративною суду (указ №199/2020).

Також Президент призначив на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду Тетяну Канигіну ( указ №200/2020) та Валерія Тавлуя - на посаду судді Березанського районного суду Миколаївської області ( указ №201/2020).

Крім того, Зеленський призначив на посаду судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області Дмитра Кратка (указ №202/2020).

Фото: Офіс Президента