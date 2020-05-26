В оселях українців цьогоріч сталося понад 13 тисяч пожеж - ДСНС
Укрінформ
З початку 2020 року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, вогонь забрав більш ніж 800 життів.
Про це інформує ДСНС.
"Кількість пожеж у житловому секторі країни вже сягнула позначки у більш ніж 13 тисяч випадків", - ідеться у повідомленні.
У відомстві додали, що з початку року пожежі в оселях забрали життя вже більш ніж 800 людей, ще понад 500 зазнали травми різної міри тяжкості. При цьому врятувати вдалося понад 700 осіб.
У зв'язку з цим ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил протипожежної безпеки, зокрема:
- не палити у ліжку;
- слідкувати за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски тощо;
- не залишати малолітніх дітей без нагляду, не дозволяти їм бавитися сірниками;
- уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
- подбати про захист помешкання від грозових розрядів, адже блискавки нерідко можуть стати причиною займання.
«Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню», - наголошують у рятувальній службі.
Фото: ДСНС