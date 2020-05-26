В оселях українців цьогоріч сталося понад 13 тисяч пожеж - ДСНС

В оселях українців цьогоріч сталося понад 13 тисяч пожеж - ДСНС

Укрінформ
З початку 2020 року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, вогонь забрав більш ніж 800 життів.

Про це інформує ДСНС.

"Кількість пожеж у житловому секторі країни вже сягнула позначки у більш ніж 13 тисяч випадків", - ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що з початку року пожежі в оселях забрали життя вже більш ніж 800 людей, ще понад 500 зазнали травми різної міри тяжкості. При цьому врятувати вдалося понад 700 осіб.

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У зв'язку з цим ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил протипожежної безпеки, зокрема:

  • не палити у ліжку;
  • слідкувати за станом та справністю електромережі;
  • у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски тощо;
  • не залишати малолітніх дітей без нагляду, не дозволяти їм бавитися сірниками;
  • уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
  • подбати про захист помешкання від грозових розрядів, адже блискавки нерідко можуть стати причиною займання.

«Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню», - наголошують у рятувальній службі.

Фото: ДСНС

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