Майже тисяча лікарень по всій Україні недоотримали фінансування — Степанов

Поточного року 984 лікарні по всій Україні отримали фінансування менше, ніж торік.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми зустрілися з Національною службою здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали усі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж минулого року. З них 332 - на 50% менше, ніж торік", - заявив очільник МОЗ.

Він уточнив, що кошти недоотримали близько 215 обласних лікарень, а також дитячих та інфекційних закладів.

Степанов додав, що фінансування цілих напрямів, наприклад, протитуберкульозного або психіатричного, скоротилося на 70-80%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує запровадити коефіцієнт складності у тарифах на медичні послуги.