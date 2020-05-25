Почався відбір кандидатів на призначення стипендій імені Героїв Небесної Сотні

У Міністерстві освіти і науки повідомили про початок відбору кандидатів - студентів, які своєю активною громадянською позицією утверджують ідеали та цінності Революції Гідності, на призначення академічних стипендій імен Героїв Небесної Сотні.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"Студенти, які своєю активною громадянською позицією утверджують ідеали та цінності Революції Гідності, отримають академічні стипендії, започатковані на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні. Збір кандидатів на призначення стипендій триватиме до 1 липня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що академічні стипендії можуть отримати студенти та курсанти державних закладів вищої освіти за 10-ма спеціальностями: “Фізична терапія, ерготерапія”, “Залізничний транспорт”, “Агроінженерія”, “Економіка”, “Військове управління (за видами збройних сил)”, “Географія”, “Архітектура та містобудування”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Сценічне мистецтво”, “Психологія”.

Від кожного закладу можна делегувати одного студента. Відбір кандидатів здійснює вищий колегіальний орган студентського (курсантського) самоврядування за результатами зимової сесії з-поміж студентів, які мають значні успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10% перших за рейтингом та курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну.

Для делегування кандидата на призначення академічної стипендії заклади вищої освіти мають до 1 липня 2020 року надіслати пакет документів, з вмістом якого можна ознайомитися на сайті МОН.

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Як зазначається, стипендії виплачуватимуться протягом навчального року, починаючи з 1 вересня, за умови підтвердження права кандидатів на академічну стипендію за підсумками літньої сесії.

Стипендії для студентів закладів I-II рівня акредитації, які навчаються на освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, становитимуть 2130 грн, для студентів закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” або “Магістр” – 2480 грн, а для курсантів – у розмірі 2027 грн на місяць.