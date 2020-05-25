За вихідні піший перехід “Шегині” перетнули понад 4,5 тисячі осіб

Упродовж 23-24 травня піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні “Шегині-Медика” перетнули 4595 людей, зокрема у напрямку України – 2669, Польщі – 1926.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбєта Пікор.

“У суботу кордон у напрямку України перетнули 1117 людей, в неділю – 1552. Водночас кордон у напрямку Польщі перетнули в суботу 766 осіб, у неділю – 1160 осіб”, - повідомила речниця.

Вона додала, що упродовж вихідних більше людей перетнули кордон у цьому пункті пропуску у бік України, у той час як у будні спостерігався дещо більший потік людей у напрямку Польщі.

Як інформувалося, наземний Пункт пропуску "Шегині-Медика" відновив роботу із суботи, 16 травня.