NewsOne перепросив за слова Пальчевського і Карасьова про “євреїв-есесівців”

Телеканал NewsOne перепросив за висловлювання, що прозвучали в День пам’яті та примирення.

Про це йдеться в огляді політичних ток-шоу за 18-22 травня 2020 року на сайті "Детектор медіа".

“20 травня ведучий ток-шоу “Український формат” на телеканалі NewsOne Віталій Дикий від імені каналу перепросив глядачів за “інформацію, що не відповідає дійсності”… Ведучий уточнив, що 8 травня у випуску ток-шоу “Протистояння” з В’ячеславом Піховшеком та Діаною Панченко, що також виходить на NewsOne, окремі гості розповідали про “єврейські дивізії СС під час Другої світової війни”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в ефірі ток-шоу Андрій Пальчевський під час інтерв’ю в прямому ефірі та Вадим Карасьов озвучували інформацію про те, що значна кількість євреїв, нібито, служили у військах Третього рейху. Так, Пальчевський стверджував, що понад 180 тисяч євреїв перебували у лавах німецької армії. Крім того, за словами Карасьова, існували окремі “єврейські дивізії СС”. “Протистояння” вийшло в ефір 8 травня, але транслювалося у повторі 9-10 травня.

Раніше Вадим Карасьов в ефірі NewsOne забрав свої слова назад.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 21 травня призначила позапланову перевірку каналу “NewsOne”, метою якої стане вивчення дотримання ліцензіатом вимог законодавства щодо неприпустимості розпалювання ворожнечі та ненависті.

Як вважають у Нацраді, поширені в ефірі телеканалу твердження мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту. Перевірка має відбутися після завершення карантину.