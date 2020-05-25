Кількість тестувань на коронавірус збільшать до 40-50 тисяч на добу — Прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в Україні проводиться понад 9 тисяч тестів на коронавірус за добу, планується довести цей показник до 40-50 тисяч тестів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми дійшли до межі більше 9 тис. тестів на добу. Далі ми будемо рухатися методом пулінгу - об’єднання 4-5 тестів одночасно в одній пробірці, а якщо пробірка показує позитивний результат, тоді ці 5 тестів будуть розглядатися індивідуально. Це дає можливість за потреби в 4-5 разів збільшити тестування, і при теперішньому рівні лабораторного обладнання робити до 40-50 тис. тестів на добу. З тестами у нас зараз проблем немає", - зазначив Шмигаль.

За його словами, при зростанні тестувань кількість захворілих залишається стабільною, а кількість тих, хто одужав, або близька до кількості захворілих, або перевищує.

"Ми чекаємо того часу, коли ми пройдемо криву пік і почнемо знижуватися. Тоді буде повноцінний вихід із карантинного режиму. З такою пандемією світ не стикався, тому ми постійно знаходимося в стресовому експерименті", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в карантин Україна заходила плавно, етап за етапом закриваючи різні галузі, вводячи надзвичайну ситуацію в окремих областях, а потім загалом по країні, то і вихід з карантину має бути такий самий "плавний".

Водночас глава уряду наголосив, що у разі спалаху хвороби в деяких містах і областях, їх будуть локалізовувати.

"Усе буде відбуватися рішеннями місцевих комісій ТЕБ і НС. На державному рівні ми це контролюємо, але кінцеве рішення за місцевими органами влади. Що стосується окремих спалахів, то ми їх будемо локалізувати, починаючи з конкретних установ, далі окремих сіл, міст, районів і областей. Тобто якщо маємо спалах у якомусь закладі – локалізуємо і спостерігаємо. Якщо хвороба починає розповзатися і у нас на території району є декілька таких спалахів, то закриваємо район. Якщо бачимо 10 проблемних районів із 20 в області – закриваємо область, щоб це не розповсюджувалося на всю країну", - пояснив Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів з 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.