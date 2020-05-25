Президент схвалив національну стратегію щодо здоров'я школярів
Відповідний указ №195/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Схвалити Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі", - ідеться в документі.
Зазначається, що стратегію схвалено "з метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління".
Указом також доручено Кабінету міністрів щорічно затверджувати план заходів із реалізації цієї стратегії.
Згідно з документом метою Національної стратегії є формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання в закладах освіти, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки.
Реалізувати стратегію передбачається протягом 2020 – 2024 років, а її впровадження забезпечуватиметься в межах компетенції спільними зусиллями державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості.