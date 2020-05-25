У МОЗ ближче до 22 червня визначаться щодо масових заходів

У Міністерстві охорони здоров’я планують визначитися щодо умов та способу проведення масових заходів в Україні ближче до 22 червня.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виходячи з епідеміологічної ситуації й згідно з постановою щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачено на тих етапах, які є сьогодні, або на тому етапі, який буде з 1 червня чи після 10 червня. Ми зможемо про це говорити ближче до 22 червня: як саме, в який спосіб можливо дозволити ті чи інші великі заходи, в які строки та за яких умов», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, коли в Україні дозволять проводити концерти.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 20 травня Кабмін схвалив рішення запровадити адаптивний карантин до 22 червня.