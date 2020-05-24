Майже 1300 громадян повернулися минулої доби в Україну спецрейсами

Майже 1300 українців прибули у «Бориспіль» спеціальними та чартерними авіарейсами минулої доби.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили 1290 громадян України. Вони прибули літаками з Талліна (Естонія), Франкфурта (Німеччина), Дубровника (Хорватія), Белграда (Сербія), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нідерланди) та Рієки (Хорватія)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники в обов’язковому порядку провели температурний скринінг усіх без виключення пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявили. На погіршення стану здоров’я жоден із пасажирів не скаржився.

Читайте також: З Туреччини поромом до Одеси відправили додому ще 38 українців

"Усі громадяни, котрі прибули спецрейсами, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Один громадянин України висловив бажання пройти обсервацію", - інформує ДПСУ.

Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації до електронного сервісу.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд понад 22,3 тис. осіб.