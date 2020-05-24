Майже 1300 громадян повернулися минулої доби в Україну спецрейсами
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили 1290 громадян України. Вони прибули літаками з Талліна (Естонія), Франкфурта (Німеччина), Дубровника (Хорватія), Белграда (Сербія), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нідерланди) та Рієки (Хорватія)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикордонники в обов’язковому порядку провели температурний скринінг усіх без виключення пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявили. На погіршення стану здоров’я жоден із пасажирів не скаржився.
"Усі громадяни, котрі прибули спецрейсами, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Один громадянин України висловив бажання пройти обсервацію", - інформує ДПСУ.
Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації до електронного сервісу.
Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд понад 22,3 тис. осіб.