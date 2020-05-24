В Україну з Барбадосу повертаються 600 моряків — Криклій

Українці, які працювали на круїзних лайнерах "Royal Caribbean", повертаються додому.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

"600 українських моряків повертаються додому. Це члени екіпажів круїзних лайнерів компанії "Royal Caribbean". 2 спеціальні рейси з Барбадосу приймає аеропорт Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

Міністр також повідомив, що наразі його відомство працює над якнайшвидшим відновленням регулярних пасажирських перевезень з іншими країнами.

"Наразі найскладніше - домовитись про умови, на яких вони будуть готові приймати іноземців. Зокрема, тестування пасажирів", - додав Криклій.