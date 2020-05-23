Верховний суд залишив без змін вирок офіцерові Повітряних сил за держзраду

Офіс генпрокурора відстояв у Верховному суді України засудження за державну зраду до 12 років позбавлення волі з позбавленням військового звання офіцера ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За принципової позиції прокуратури Верховний суд залишив без змін судові рішення, відповідно до яких колишнього заступника командира авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України засуджено за державну зраду до 12 років позбавлення волі з позбавленням військового звання (ч. 1 ст. 111 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіцера засуджено за надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а саме: за вчинення дій, спрямованих на заволодіння військовим літаком в інтересах Російської Федерації за грошову винагороду та інші матеріальні блага.

Засуджений своєї вини не визнав. У касаційних скаргах захист вимагав вирок та ухвалу апеляційного суду скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте, заслухавши позицію прокурора, Верховний суд залишив призначене покарання без змін.