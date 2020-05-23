На підприємствах Укроборонпрому з початку карантину нарахували 22 випадки COVID-19

На підприємствах концерну Укроборонпром від початку карантину зареєстровано 22 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

«Станом на сьогодні, від початку карантину, маємо 22 випадки захворювання на коронавірус серед співробітників наших підприємств, 14 з них – вже побороли хворобу, решті колег бажаємо найскорішого одужання», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також повідомили, що попри часткове послаблення карантину з 22 травня, в Укроборонпромі ухвалили рішення, що підприємства Концерну продовжать працювати в особливому режимі із дотриманням посилених заходів безпеки та дезінфекції.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Станом на ранок 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.