На підприємствах Укроборонпрому з початку карантину нарахували 22 випадки COVID-19
Про це повідомляє пресслужба концерну.
«Станом на сьогодні, від початку карантину, маємо 22 випадки захворювання на коронавірус серед співробітників наших підприємств, 14 з них – вже побороли хворобу, решті колег бажаємо найскорішого одужання», - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі також повідомили, що попри часткове послаблення карантину з 22 травня, в Укроборонпромі ухвалили рішення, що підприємства Концерну продовжать працювати в особливому режимі із дотриманням посилених заходів безпеки та дезінфекції.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.
Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Станом на ранок 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.