Кузьменко каже, що за півроку перебування в СІЗО бачила сина двічі

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікар і волонтер Юлія Кузьменко за півроку перебування в СІЗО двічі бачила свого сина.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Цензор.нет".

"Бачила я свою дитину двічі майже за шість місяців. Через скло. Одна з цих зустрічей була на його день народження», - зазначила Кузьменко.

За її словами, вона дуже боїться, що син втратить віру в справедливість і довіру до поліції, тому що "це неправильно, тим більше для підлітка".

Кузьменко також зазначила, що хоче обійняти свою сім'ю і погладити собаку – англійського бульдога Вінстона.

"Найскладніше в неволі (виключаючи неможливість бути з рідними людьми) - це безділля. Я так не звикла. Мені навіть в декреті було важко без роботи. Коли почалася епідемія, а ти - лікар, волонтер - байдикуєш, це майже зводить з розуму. ... Дуже важко, коли безсоння. Іноді здається, що кличе мій син, і я починаю побоюватися за свій розум", - сказала Кузьменко.

Вона наголосила, що не консультує з СІЗО ні пацієнтів, ні колег.

"Я дуже відповідально ставлюся до своєї професії, і навіть на волі намагалася не проводити консультації телефоном, коли не бачу хворого, аналізи, результати обстеження... Дуже високий ризик помилки. Перебуваючи тут, я не мала можливості підтвердити на комісії свій вищий ступінь в серцево-судинній хірургії. Тепер, після виходу з в'язниці (коли, цікаво самій, це буде?), мені доведеться починати всі щаблі з самого початку. Це точно за часом займе не менше року", - сказала Кузьменко.

Говорячи про протиепідемічні заходи в слідчому ізоляторі, вона зазначила, що великих претензій не має.

"Температуру міряють, охорона в масках, приміщення обробляють. Але в разі захворювання тут будуть проблеми, оскільки в лікарню, якщо буде важкий перебіг, мене не переведуть. Апаратів ШВЛ і лікарів тут немає", - уточнила Кузьменко.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко і Антоненко зараз знаходяться в СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.