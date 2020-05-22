Музей Революції гідності вперше проведе акцію "Мальви пам’яті"

Національний музей Революції гідності 23 травня, у День Героїв, проведе акцію «Мальви пам’яті», присвячену Героям Небесної сотні та воїнам російсько-української війни.

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі музею, акція, яку започатковано разом з ГО «Родина Героїв Небесної Сотні», цьогоріч відбудеться вперше.

“У цей день у пам’ятних місцях перехожі бачитимуть паперові квіти – мальви. Їх зробили родини загиблих героїв. У такий спосіб ми не лише висловлюємо вдячність воїнам: тим, хто залишився живим, і тим, кого вже немає, - а й привертаємо увагу суспільства і влади до цього дня. Через карантинні обмеження проводимо цю акцію у вужчому колі. Хоча вона задумувалася із залученням якнайширших аудиторій, розповсюдженням відповідних інформаційних флаєрів про історію цього дня і героїв, які обрали шлях служіння Україні», – розповіла координаторка акції, завідувачка просвітницько-організаційного відділу Національного музею Революції гідності Ольга Савенок.

Програмі заходів до Дня героїв передбачає о 12:00 вшанування бійців російсько-української війни за участю родин героїв біля Стіни пам’яті Михайлівського собору. О 12:40 відбудеться покладання квітів на алеї Героїв Небесної сотні за участю матерів і дружин загиблих на Майдані; о 14:00 – панахида біля каплички на алеї Героїв Небесної сотні.

Організатори планують зробити акцію щорічною і всеукраїнською.

Заходи до Дня героїв активно проводяться з 2014 року, однак цей день досі не є офіційним державним святом.

Фото: Музейний простір