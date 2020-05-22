ВАКС призначив ексдепутату Березкіну понад 900 тисяч застави

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату Станіславу Березкіну, підозрюваному в зловживанні службовим становищем, запобіжний захід у вигляді застави у 937 492 тисяч грн.

Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook.

«Сьогодні, 22 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав запобіжний захід екснардепу у вигляді застави у сумі 937 492 грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на народного депутата 8 скликання також було покладено процесуальні обов’язки повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

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У ВАКС нагадали, що ексдепутата повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За версією слідства, підозрюваний незаконно отримав компенсацію за винаймання житла в ДП «Готельний комплекс «Київ» у розмірі понад 937 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 18 травня колишнього народного депутата Станіслава Березкіна було повідомлено про підозру щодо отримання незаконної компенсації за житло у розмірі більше 937 тисяч грн.

20 листопада 2018 року Верховна Рада відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна (група “Воля народу”), підозрюваного у причетності до заволодіння $20 млн Ощадбанку.

3 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Березкіну запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн.