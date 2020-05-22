Кабмін оголосив новий конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я

Кабмін оголосив новий конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я

Укрінформ
Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Відповідне повідомлення було розміщено на порталі вакансій державної служби 22 травня.

Згідно з оголошенням, термін подачі документів закінчується у понеділок, 25 травня.

Кандидат має відповідати таким вимогам: освіта — не нижче магістра; досвід роботи - не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення — не менше трьох років; вільне володіння державною мовою та іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).

Як повідомлялося, НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

Читайте також: COVID-19 показав, що медичної реформи не вийшло — Президент

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-