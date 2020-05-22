В Україні перенесли атестацію лікарів

МОЗ підписало наказ про перенесення атестацій у 2020 році на перевірку знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання "лікар-спеціаліст", "провізор-спеціаліст" на період карантину.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує пресслужба відомства.

"Підписано наказ, за яким усі медичні працівники, які були задіяні в наданні меддопомоги під час епідемії коронавірусної інфекції, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку. Це ще один спосіб Міністерства подякувати медикам за їхню роботу. Окрім того, враховуючи протиепідеміологічні рекомендації, ми перенесли ліцензійні медичні іспити КРОК для студентів-медиків та інтернів на другу половину червня", — повідомила Микичак.

Вона також зазначила, що 21 травня Міністерство підписало наказ, яким затверджено табель оснащення для відділень екстреної або невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень. "Це дозволить регламентувати та забезпечити кожне приймальне відділення належним медичним обладнанням", — додала Микичак.

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.