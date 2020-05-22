Офіцер ЗСУ постане перед судом за смерть двох військових

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт стосовно офіцера ЗСУ, ймовірно з провини якого загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно офіцера ЗСУ в перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що 26 квітня 2017 року під час проведення запланованих навчальних стрільб із важкого озброєння на одному з полігонів у Харківської області, офіцер, перебуваючи у статусі керівника стрільби в порушення наказу командира військової частини змінив умови виконання вправи навчальних стрільб.

Військовослужбовець особисто прийняв рішення щодо зміни дальності до цілі з 1700 - 2000 метрів до 4000 метрів.

"Через це за його вказівкою членами екіпажу БМП-1 було здійснено низку пострілів, один із яких здетонував на відстані 5 метрів 70 сантиметрів від вежі спостереження, в середині якої знаходились два військовослужбовці", - відмітили у ДБР.

У результаті двоє військовослужбовців отримали різного ступеня тілесні ушкодження, несумісні з життям.