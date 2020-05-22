Офіцер ЗСУ постане перед судом за смерть двох військових

Офіцер ЗСУ постане перед судом за смерть двох військових

Укрінформ
Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт стосовно офіцера ЗСУ, ймовірно з провини якого загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно офіцера ЗСУ в перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що 26 квітня 2017 року під час проведення запланованих навчальних стрільб із важкого озброєння на одному з полігонів у Харківської області, офіцер, перебуваючи у статусі керівника стрільби в порушення наказу командира військової частини змінив умови виконання вправи навчальних стрільб.

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Військовослужбовець особисто прийняв рішення щодо зміни дальності до цілі з 1700 - 2000 метрів до 4000 метрів.

"Через це за його вказівкою членами екіпажу БМП-1 було здійснено низку пострілів, один із яких здетонував на відстані 5 метрів 70 сантиметрів від вежі спостереження, в середині якої знаходились два військовослужбовці", - відмітили у ДБР.

У результаті двоє військовослужбовців отримали різного ступеня тілесні ушкодження, несумісні з життям.

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