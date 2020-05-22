Українка повернулася додому після майже п’яти років ув’язнення в Малайзії - Кулеба
Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«13 травня 2020 року Федеральний Суд Малайзії виправдав Клавдію. Зараз вона вже в Україні», - написав дипломат.
Він нагадав, що ще у грудні 2015 року малайзійська поліція затримала Клавдію Лопаткіну у міжнародному аеропорту острова Пенанг за звинуваченнями у перевезенні наркотичних речовин.
У 2018 році Вищий суд Джорджтауна штату Пенанг засудив її до довічного терміну ув’язнення.
«Консульська служба Міністерства закордонних справ України та наше Посольство у Малайзії у взаємодії з іншими українськими компетентними органами весь цей час захищали права нашої співвітчизниці і добивалися зняття звинувачень. Нарешті наші зусилля дали результат», - зазначив міністр.
Насамкінець він запевнив, що МЗС продовжує працювати над звільненням інших наших співвітчизників.