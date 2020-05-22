Адвокат пояснив, чому з Альперіна зняли електронний браслет

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зняв з одеського бізнесмена Вадима Альперіна зобов'язання носити електронний браслет і здати паспорти, оскільки прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не прописав у своєму клопотанні необхідність покладення цих обов'язків.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Андрій Федур.

"Прокурор САП пан Семак, який, звертаючись у свій час до ВАКС з клопотанням про стягнення застави в дохід держави і обрання міри запобіжного заходу — заставу, “забув” прописати в своєму клопотанні необхідність покладення обов'язків", - зазначив він.

За словами адвоката, колегія суддів ВАКС 16 квітня, коли ухвалила стягнути з Альперіна в дохід держави 35 млн грн і обрала запобіжний захід у вигляді застави, жодних інших обов'язків його підзахисному не передбачила.

Федурдодав, що слідчий суддя ВАКС Сергій Мойсак не продовжував Альперіну дії обов'язків, оскільки їх не було.

"Що ж стосується судді Мойсака С.М., то він до цього немає ніякого відношення. Він не покладав на В.Альперіна обов'язки, не він їх і знімав. Неможливо продовжити обов'язки яких немає!"- резюмував адвокат.

Як повідомлялося, ВАКС не задовольнив клопотання прокурора про продовження дії обов'язків одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, серед яких носіння електронного засобу контролю і зобов'язання здати паспорти.

САП має намір повторно звертатися до суду з клопотання про продовження обов'язків Альперіну.

16 квітня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляцію САП та стягнула з Альперіна в дохід держави частину застави у розмірі 35 млн грн, що є половиною застави, яка була ним внесена - 70 млн грн.

Суд встановив, що Альперін порушив покладені на нього обов'язки як підозрюваного. Зокрема, він не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.

Крім того, суд збільшив до 76 млн грн розмір застави, який мав внести Альперін. Згодом він вніс додаткові 41 млн грн застави.

19 березня слідчий суддя ВАКС Сергій Мойсак відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП щодо звернення у дохід держави 70 млн грн застави, внесеної за бізнесмена Вадима Альперіна, якому інкримінують організацію корупційних схем на митниці.

26 листопада 2019 року НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

НАБУ затримало Альперіна 27 листопада, коли він з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну, якого називають«королем одеської контрабанди», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу.