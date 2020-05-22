У Міноборони розповіли про особливості вступної компанії у військові виші

Міністерство оборони України повідомило про особливості вступної компанії у 2020 році, пов’язані зі змінами у законодавстві та діяльністю в умовах карантину.

Про це на онлайн-брифінгу в Укрінформі розповів полковник Вадим Артамощенко з Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

«Вік вступників від 17 до 30 років. До вступних випробувань запрошуються: випускники закладів середньої освіти, у тому числі, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою; військовослужбовці військової служби за контрактом; громадяни України, які звільнились із строкової військової служби протягом року з моменту звільнення; студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити до військових вишів», - розповів Артамощенко.

За його словами, однією з особливостей цьогорічної вступної кампанії є те, що перелік конкурсних предметів розширено. Так, основним предметом є українська мова та література, другим — фаховий за спеціальністю, третій — 3-5 предметів на вибір (один з них — іноземна мова).

«Крім цього, військовослужбовці військової служби за контрактом мають право складати вступні іспити без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Також брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на спеціальності у галузі воєнних наук мають право: громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після звільнення; студенти закладів вищої освіти; вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою», - зазначив представник Міноборони.

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Він також повідомив про терміни вступної кампанії 2020 року: оформлення документів, медичні огляди та подання особових справ - до 1 серпня; вступні випробування та конкурсний відбір - з 1 по 18 серпня; кандидати, які пройшли випробування, будуть зараховані -. до 20 серпня.

Крім цього, військовослужбовці військової служби за контрактом, які прослужили не менше одного контракту, мають право вступу до військових закладів освіти на заочну форму навчання за державним замовленням для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за «цивільними» спеціальностями.

Водночас абітурієнти, які не пройшли вступні випробування у військові виші, мають можливість з 18 до 22 серпня зареєструватись та подати документи у цивільні заклади вищої освіти.