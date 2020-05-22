В установах Державної кримінально-виконавчої служби - 21 випадок COVID-19

Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби, засуджених та осіб, узятих під варту, станом на 22 травня 2020 року виявлено 21 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту кримінально-виконавчої служби у Facebook.

Зазначається, що станом на 22 травня загалом методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) протестовано 506 осіб, із них COVID-19 виявлено у 21 особи.

Зокрема, захворіло двоє медичних працівників Центру охорони здоров’я ДКВС, двоє ув’язнених, виявлено один випадок інфікування серед засуджених та 16 – серед персоналу ДКВС України.

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Водночас одужали 6 осіб. Летальних випадків немає.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 травня лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.