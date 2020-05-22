Уряд виділив ДСНС 105 мільйонів для відновлення авіатехніки

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 105,4 млн гривень Державній службі з надзвичайних ситуацій на відновлення авіаційної техніки.

Відповідне розпорядження №552-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Виділити з резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 105 440 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних з відновленням авіаційної техніки, яка використовується під час виконання завдань цивільного захисту", - ідеться в документі.

Як зазначається, таке рішення прийнято з метою забезпечення захисту населення, територій, довкілля та майна від надзвичайних ситуацій.

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Міністерство фінансів має здійснити ці видатки на безповоротній основі коштом резервного фонду держбюджету.