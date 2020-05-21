Княжицький відреагував на рішення Нацради про перевірку каналу "Еспресо"

Журналіст, народний депутат, член Комітету ВР з питань гуманітарної та інформполітики Микола Княжицький відреагував на рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення призначити позапланову виїзну перевірку телеканалу «Еспресо».

Про це Княжицький написав у Facebook.

«Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення вважає трансляцію телеканалом «Еспресо» декількох програм Радіо Свобода і BBC порушенням! Трансляція відбувається відповідно до угод і у повній відповідності до національного законодавства. Правильно, вони забороняють не продукт агресора, а канал Майдану, Радіо Свобода і BBC!!! Мабуть, на честь Дня Вишиванки!» - поіронізував Княжицький.

Під час засідання Національної ради 21 травня зазначалося, що телеканал звертався до них із листом щодо зміни концепції, але поспішив її змінити ще до прийняття регулятором відповідного рішення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони подали заявку про зміну концепції. Ми розглядали її згідно процедури, не порушивши жодного терміну, і в особистій розмові з керівництвом (телеканалу - ред.) я з’ясувала, що вони таки розуміють, що поспішили з тим, що вони змінили концепцію, не дочекавшись рішення Національної ради. Тому ми змушені перевірити різні обставини - з усією повагою, але мусимо. Ми тут зараз не маємо ніякого упередження чи переслідування. Це справді факт, який треба дослідити», - сказала, зокрема, при обговоренні питання голова Національної ради Ольга Герасим’юк.

Як зазначив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич, «за результатами моніторингу ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, за 11.05.2020 року зафіксовано трансляцію програм/передач іноземного виробництва загальним обсягом 1 год. 11 хв. на добу (що складає 4,93% від загального обсягу мовлення) в часових проміжках з 0:09 до 0:38 (з повтором з 07:35 до 08:04) «Радіо Свобода», що є незалежною медіакорпорацією, яку фінансує Конгрес США, та з 21:00 до 21:14 − «ВВС NEWS Україна», яка є підрозділом міжнародної радіостанції BBC World Servis, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема частини 7 статті 27, і частини 8 статті 28, чи пункту «а» частини 1 статті 59».

Як повідомляла пресслужба регулятора, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 21 травня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ «ГОЛДБЕРРІ» (логотип «ЕСПРЕСО»), м. Київ, у зв’язку із зафіксованими ознаками порушень умов ліцензій, "оскільки ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год. на добу (100%)».

Перевірку хочуть провести через трансляцію програм/передач іноземного виробництва (а саме «Радіо Свобода» та «ВВС NEWS Україна»), що є порушенням програмної концепції каналу.