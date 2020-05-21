Вишиванка допомагає боротися з коронавірусною депресією – посол Шамшур

Українська вишиванка допомагає ефективно долати коронавірусну депресію.

Таке переконання висловив у Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вітання з Днем вишиванки! Для тих, хто не в курсі: українська вишиванка точно допомагає ефективно боротися з коронавірусною депресією. Перевірено», - заявив Шамшур.

Вітання з #VyshyvankaDay #ДеньВишиванки 🇺🇦 ! Для тих, хто ще не в курсі - українська вишиванка точно допомагає ефективно боротися з короновірусною депресією. Перевірено 😊 pic.twitter.com/r0DVjWeyOi — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) May 21, 2020

Українці у Франції з нагоди Дня вишиванки також провели флешмоб «З Україною у серці!».

У Страсбурзі до святкування долучилися співробітники і члени їхніх родин Постійного представництва України при Раді Європи.

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети відзначають Всесвітній день вишиванки, який цього року припав на 21 травня.