Вишиванка допомагає боротися з коронавірусною депресією – посол Шамшур

Вишиванка допомагає боротися з коронавірусною депресією – посол Шамшур

Фото
Укрінформ
Українська вишиванка допомагає ефективно долати коронавірусну депресію.

Таке переконання висловив у Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вітання з Днем вишиванки! Для тих, хто не в курсі: українська вишиванка точно допомагає ефективно боротися з коронавірусною депресією. Перевірено», - заявив Шамшур.

Українці у Франції з нагоди Дня вишиванки також провели флешмоб «З Україною у серці!».

У Страсбурзі до святкування долучилися співробітники і члени їхніх родин Постійного представництва України при Раді Європи.

Читайте також: У Ризі відзначили День вишиванки в умовах COVID-19

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети відзначають Всесвітній день вишиванки, який цього року припав на 21 травня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-