Україна закупить кілька сотень ШВЛ і мобільні рентген-установки — Степанов

Найближчим часом Україна на кошти Європейського інвестиційного банку закупить кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу і мобільні рентген-установки.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час робочої поїздки на Буковину, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації.

"Уже найближчим часом за кошти Європейського інвестиційного банку буде закуплено кілька сотень апаратів штучної вентиляції легень експертного класу та мобільні рентген-установки", – повідомив Степанов.

Степанов під час робочої поїздки на Буковину / Фото: Чернівецька ОДА

Як повідомляв Укрінформ, на Буковині сьогодні перебувають з робочою поїздкою міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр Кабміну Олег Немчінов, які хочуть на місці оцінити ситуацію з поширенням коронавірусу в області.

Степанов відвідав обласну клінічну та 1-у міську лікарні, поспілкувався з лікарями та поцікавився їхніми потребами. Обговорили, зокрема, чи дієвими є протоколи лікування COVID-19 та якого обладнання бракує медикам.