В Україні зросла кількість хворих на COVID-19 cпівробітників пенітенціарних установ

Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби протягом доби виявили один новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту кримінально-виконавчої служби у Facebook.

Зазначається, що станом на 21 травня загалом методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) протестовано в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України 501 особу, із них коронавірусну хворобу виявлено у 20 осіб.

Зокрема, захворіли двоє медичних працівників Центру охорони здоров’я ДКВС, двоє ув’язнених, один засуджений та ще один працівник ДКВС України. Таким чином кількість хворих працівників установ виконання покарань на COVID-19 загалом становить 15 осіб.

Станом на 20 травня, за даними департаменту, кількість хворих працівників ДКВС становила 14 осіб.

Водночас зазначається, що одужали 5 осіб. Летальних випадків немає.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 травня підтверджено 19 706 випадків коронавірусу, з них за добу виявлено 476 нових.