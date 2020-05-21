Кожара вийшов із СІЗО під заставу

Ексміністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це повідомила в Facebook дочка загиблого бізнесмена Катерина Старицька.

«Кожара вніс заставу і вийшов на свободу», - написала Старицька.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 14 млн 82 тис. грн Леоніду Кожарі, який підозрюється у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 млн грн.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ убив Старицького, а потім інсценував його самогубство.

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У той же час адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Старицького. Про це нібито йдеться в її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого в будинку міністра закордонних справ України в 2012-2014 роках Леоніда Кожари в селі Чайки під Києвом сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" і одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удару в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.

Ексміністру 25 березня повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні завідомо неправдивих показань Марині Козерод - дружині Кожари.