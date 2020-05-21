Візерунки Тетяни Якунової – сьогодні на тематичному дудлі!

Укрінформ щасливий представити авторку «вишиванкового» гуглівського дудла – ілюстраторку Тетяну Якунову, дочку нашого знаного колеги, журналіста Євгена Якунова

Сьогодні в Україні відзначається День вишиванки. Google привітав українців зі святом яскравим дудлом із автентичними мотивами, який намалювала ілюстраторка Тетяна Якунова – донька журналіста Укрінформу Євгенія Якунова. Укрінформ поспілкувався з авторкою дудлу, яка і до цього співпрацювала із всесвітньо відомими компаніями, про те, яким був творчий процес роботи над ілюстрацією.

Як почалася співпраця?

Щойно світовий IT-гігант включив свій черговий святковий дудл, як тисячі українців впізнали в його образі характерну авторську руку Тетяни Якунової – вже відомої української ілюстраторки, яка майже 10 років працює в креативній індустрії. Серед її клієнтів такі відомі компанії, як Coca-Cola, Visa Gold, Unit 9, Xerox, Marvell App, Invision, Видавництво Старого Лева та інші. Вона перемогла у європейському конкурсі ілюстрацій iJungle Illustration Awards 2018 в номінації Commercial, створивши зображення для каліфорнійської компанії Mixmax, яка займається розширенням функцій електронної пошти.

У розмові з кореспондентом Укрінформу Тетяна зізнається, що коли їй написала арт-директорка центрального офісу Google Анжеліка Маккіні та запросила намалювати дудл, присвячений дню вишиванки, це для неї стало приємним сюрпризом.

“Я була дуже рада! Значних обмежень щодо ілюстрації не було – лише технічні, як-от розмір самого дудлу у 200х500 пікселів, оскільки він має добре відображатися як і на широких екранах, так і на телефоні. Основне побажання – інтегрувати в ілюстрацію слово Google так, щоб воно було впізнаване. А також, щоб дудл приніс його глядачам відчуття радості та гордості за те, що ти є українцем (дудл розроблений для українських користувачів). Тобто це й були усі обмеження, а далі я на свій смак могла пропонувати ідеї”, – розповідає ілюстраторка.

Тетяна каже, що запропонувала три скетчі (ескізи – Ред.) з різними ідеями, з яких компанія обрала один. Затвердженням дудлу займалася ціла команда, включно з українським офісом Google, який перевіряє, щоб зображення не містило неоднозначних символів. Місцеві офіси краще розуміють культурні особливості країни.

Передати традиції можна і в сучасному форматі

Як не дивно, але найбільше часу ілюстраторка витратила не на створення зображення, а на дослідження особливостей української вишиванки. У цілому ж творчий процес від отримання завдання до фінального затвердження зайняв близько півтора місяці.

“Усі елементи, які зображені в дудл, – букви, квіти, пташка – я вимальовувала у процесі дослідження традиційних елементів вишиванки в різних регіонах України. Від вишивки Гуцульщини, якій притаманні геометричні патерни (повторюваний шаблон) до вишивки кримських татар з округлими квітковими елементами. Наприклад, квітка, яку дівчина тримає в руці – це елемент, яким я надихнулася із кримсько-татарської вишивки”, – розповідає Тетяна Якунова. Вона додає, що дівчина на малюку – це певною мірою символічний образ, оскільки вишивання традиційно було жіночою роботою, і саме жінки передавали ці знання із покоління в покоління.

Щодо кольорової гами авторка пояснює, що так само вивчала притаманні вишиванкам у різних регіонах кольори. Тим паче, що в українській вишивці кожен колір має своє значення, наприклад, жовтий (або він ще зветься золотим) – це колір сонця, а червоний – це колір енергії та любові.

На запитання, де вдається черпати ідеї для нових робіт та як розвивати творче мислення, Тетяна відповідає, що це такий же процес, як і будь-яке інше навантаження. Відповідно, і тренуватися потрібно майже так само, як і для розвитку м’язів – багато і регулярно. “Що більше людина намагається творчо мислити – то краще в неї це надалі виходить. Існує чимало креативних технік, коли намагаєшся шукати образи в якихось абстрактних речах. Приміром, ви малюєте замкнену лінію, ніби карлючку, а потім в цій карлючці намагаєтеся знайти образ і домалювати його. Це чудово тренує мозок і його здібність будувати нові незвичні зв’язки. А надалі – придумувати нові ідеї. Перші вправи даватимуться найскладніше, але наступні – усе легше”, – говорить Тетяна Якунова. Насамкінець додає, що як і більшість творчих людей, вважає, що поняття натхнення – дещо переоцінене, оскільки це недостатньо надійна «матерія». Тому часом потрібно змушувати себе працювати, тренуватися і вчитися створювати в будь-яких умовах.

А між тим, коротко про те, як виник дудл

У 1998 році засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін вирішили сповістити користувачів про те, що поїхали на фестиваль незалежного мистецтва Burning Man, який завершується спалюванням дерев’яної фігури. Позаду другої літери “о” в слові «google» вони помістили малюнок дерев’яного чоловічка, що є символом фестивалю, щоб повідомити, що вони не в офісі. Користувачам така ідея сподобалася, тому виникла ідея прикрашати логотип на честь важливих свят або дат. В тому ж році в День подяки в США в логотипі з’явилася індичка, а в жовтні 1999 на Хелловін замість літер «о» з’явилися гарбузи. Далі тематика розширювалася і Google став вітати користувачів з нагоди різноманітних свят, історичних подій і приурочувати малюнки до ювілеїв видатних митців, письменників, учених і видатних людей.

Сьогодні – він з допомогою Тетяни Якунової вітає Україну з Днем вишиванки. Її малюнок побачать мільйони наших співгромадян. Це єднає.

Вітаємо, Україно! Дякуємо, Тетяно!

Юлія Горбань, Київ