Дипломати України та країн ЄС відправили в регіони партію медзахисту

Партію засобів для протидії COVID-19, закуплених Представництвом ЄС в Україні, відправлено медикам у 936 об’єднаних територіальних громадах.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Вантаж медичних засобів, серед яких захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори та дезінфікуючі засоби, був придбаний у рамках програми підтримки реформи децентралізації U-LEAD with Europe Європейським Союзом та п’ятьма країнами-членами ЄС (Німеччина, Швеція, Данія, Польща, Естонія) за участі Карітас України. Допомога, закуплена Представництвом ЄС в Україні, буде розподілена серед медичних працівників в 936-ти об'єднаних територіальних громадах», - йдеться у повідомленні.

Підготовку до відправки медзасобів у регіони перевірили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Естонії в Україні Каімо Кууск, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький та перший секретар Посольства Швеції в Україні Луїз Морсінг.

Міністр закордонних справ подякував ЄС та представникам держав-членів і заявив, що ця підтримка не лише посилить спроможність громад протистояти вірусу, а й надалі зміцнить зв’язки між Україною та ЄС.

“Здорові громади - це основа сильної України. Я пишаюся тим, що ЄС та U-LEAD здатні підтримати українські громади у селах та невеликих містах у боротьбі з коронавірусом”, - зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

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Як повідомлялося, 8 квітня ЄС ухвалив рішення продовжити підтримку України та надати близько 190 млн євро. Допомога складатиметься із двох “пакетів”, про перший з яких, у розмірі 80 млн євро, було оголошено 30 березня. “Перший пакет” допомоги буде спрямовано на підтримку охорони здоров’я, зокрема, придбання медичних засобів та обладнання та зміцнення системи охорони здоров’я (до 12 млн євро); малого та середнього підприємництва (20 млн євро, з яких 10 млн передбачені на мікрокредитування); фермерських господарств (25 млн євро); вразливих груп населення (2 млн євро) у співпраці з партнерськими громадськими організаціями.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.